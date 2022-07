Dal rinnovo con la Fiorentina a un probabile futuro in Serie B: il futuro di Benassi è tutto da decidere

La Nazione di oggi si concentra anche sui giocatori in uscita. La dirigenza viola sta cercando di finalizzare il trasferimento di Erick Pulgar al Flamengo. Per la prossima destinazione del portiere Bartłomiej Drągowski ancora non ci sono novità, ma nel listino delle partenze c’è anche un altro elemento per il quale la Fiorentina deve trovare una soluzione.

Si tratta del centrocampista Marco Benassi, per il quale le offerte non mancano ma stanno arrivando soprattutto da club di Serie B. Il giocatore, dopo il prestito all’Empoli nella seconda metà della scorsa stagione, vuole restare in Serie A. Va ricordato che Benassi aveva rinnovato l’anno scorso con i viola fino al 2024, e il club gigliato vuole trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti, che sia prestito o cessione definitiva.