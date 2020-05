Dalla danza di Castrovilli all’assist al bacio di Pulgar: la Top 5 delle giocate della stagione della Fiorentina – VIDEO

In attesa di capire se il campionato riprenderà o no, abbiamo deciso di dare uno sguardo a quanto fatto finora dalla Fiorentina. Dopo la Top 5 dei gol fatti (CLICCA QUI), oggi andiamo a rivedere le cinque giocate più belle fatte dai giocatori viola, tra assist perfetti e dribbling di pura classe. I componenti della redazione di Fiorentinanews.com hanno composto la loro personale classifica, assegnando 5 punti al primo e 1 punto al quinto. Al termine della votazione sono stati calcolati i punteggi, che hanno prodotto la nostra personale Top 5 delle giocate della Fiorentina nella stagione 2019/20:

5. CHIESA vs Atalanta (9 pt.): Per il primo gol di Franck Ribery in Serie A serviva un assist speciale. Contro l’Atalanta è Chiesa a rubare la palla a metà campo a un ingenuo Palomino, che poi viene letteralmente sverniciato dallo stesso numero 25 viola che si invola sulla destra. Chiesa alza la testa e offre un pallone d’oro per Ribery che insacca in scivolata al volo.

4. RIBERY vs Juventus (20 pt.): nel primo Fiorentina-Juventus dell’era Commisso, Franck Ribery appoggia male di testa un pericoloso pallone all’indietro, lanciando involontariamente Cristiano Ronaldo in contropiede. La velocità del portoghese è impressionante, ma Ribery non si perde d’animo e con uno svantaggio iniziale di 3-4 metri riesce a recuperare CR7 e a togliergli la palla con un intervento pulito.

3. PULGAR vs Atalanta (26 pt.): assist bellissimo di Pulgar contro l’Atalanta in Coppa Italia. La difesa della Dea respinge una palla vagante che arriva al cileno; il centrocampista viola la stoppa, alza la testa e sventaglia magnificamente per Lirola sulla destra, che si trova a quel punto faccia a faccia con Sportiello. Senza ombra di dubbio l’assist fin qui della stagione viola.

2. RIBERY vs Milan (35 pt.): giocata al limite del paranormale quella di Ribery contro i rossoneri. Il francese recupera palla a metà campo dopo un errore di un centrocampista avversario e parte verso la porta di Donnarumma. Davanti a sé trova Musacchio e Romagnoli, destro-sinistro pazzesco del numero 7 viola che ne supera due con una facilità disarmante e entra in area. A quel punto è a tu per tu con il portiere rossonero che gli nega l’eurogol. Successivamente Chiesa si procurerà il rigore.

1. CASTROVILLI vs Napoli (44 pt.): in questa classifica non poteva mancare la classe di Gaetano Castrovilli che contro il Napoli al San Paolo ha messo in mostra tutta le sue qualità. Il centrocampista viola si trova a dover uscire da una situazione spinosa sulla trequarti difensiva e ha davanti Lozano e Demme. Il primo lo salta con un elegante sombrero, il secondo con una mezza veronica. Una giocata nello stretto da far vedere in ogni scuola calcio. Nel video non si vede la giocata completa: la prima parte