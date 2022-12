Dall'”erasmus” a Firenze al mistero in Spagna: nessuno peggio di Odriozola al Real Madrid

L’edizione online di AS si interroga sul futuro di Alvaro Odriozola, ex terzino della Fiorentina tornato al Real Madrid dopo il prestito alla società viola. Le sue intenzioni riguardo a un ritorno ai blancos sono state chiare fin da subito, visto che il giocatore non ha mai negato le sue volontà. Di fatto l’avventura in Italia è stata vista da Odriozola come un erasmus calcistico, come lo stesso giocatore la ha definita.

La sua stagione fino a questo momento, però, fa registrare un clamoroso zero. L’ex Fiorentina è stato l’unico giocatore del Real a non trovare minuti in campo in nessuna competizione. AS si domanda come il calciatore abbia preferito tornare alla base invece che rimanere in viola.

Adesso per lui si prevede un futuro lontano dalla Spagna già a gennaio. Anche club italiani interessati a lui.