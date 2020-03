Davide Lippi: “Una presentazione come quella per Ribery era tanto che non si vedeva. C’erano altre italiane su di lui ma Franck ha spinto con Commisso, Pradè e Barone”

Intermediario protagonista dello sbarco a Firenze di Ribery, e non solo, Davide Lippi a gianlucadimarzio.com è tornato sull’affare della scorsa estate: “Un affare complesso, ma Pradè, Commisso, Barone e il giocatore l’hanno voluto fortemente. Una presentazione del genere al “Franchi” era tanto che non si vedeva e questo mi ha inorgoglito. Ha giocato poco fin qui, ma per quel poco che ha fatto vedere è stato strabiliante. Poi lui è un personaggio incredibile, di un’umiltà e semplicità uniche. Proposto anche ad altre squadre? Quando un campione così è in scadenza, è normale che altre squadre si possano avvicinare. Lo hanno fatto tante straniere, ma anche qualche italiana”.