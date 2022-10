De Biasi: “Italiano ha tante idee in testa. La Fiorentina segna poco, ma riuscirà a tornare a buoni livelli”

Il commissario tecnico della Nazionale dell’Azerbaijan Gianni De Biasi è intervenuto a Radio Bruno Toscana. L’allenatore ha commentato la situazione che riguarda Vincenzo Italiano e la Fiorentina: “Come persona, sinceramente, non lo conosco. L’ho visto, percepisco un ragazzo con molte idee nella testa. Giocatori? Sono quelli che regalano le fortune a noi allenatori”.

Sulla squadra in generale: “Sembra chiaro che ci siano più difficoltà nel trovare la via del gol, nella nuova stagione, ma la Fiorentina non avrà troppi problemi nel riassettarsi a buoni livelli in classifica, anche nel breve periodo”.