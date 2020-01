De Leo: “La Fiorentina l’ha messa su un piano poco congeniale per noi e si vede già la sintonia con Iachini”

A Dazn il commento dell’assistente di Mihajlovic, Emilio De Leo: “I ragazzi nella sostanza non meritavano la sconfitta, ci abbiamo provato fino alla fine, sull’ultimo pallone. Questo dimostra quanto il gruppo sia unito. Abbiamo battuto 13 angoli a 2, quando gli avversari però segnano e si compattano diventa difficoltoso segnare su azione, per cui le palle da fermo erano da sfruttare. Sorpreso dall’aggressività viola? Ci aspettavamo una squadra organizzata, la Fiorentina, pur avendo un baricentro basso, ha dimostrato di essere già in sintonia con il proprio allenatore, per cui Iachini ha già influito. Noi però abbiamo provato a fare da subito la nostra partita e anzi, quando la partita si è sporcata abbiamo fatto un passo indietro, perché l’hanno messa su un piano non congeniale a noi. Bravi loro tatticamente ma noi avremmo potuto muovere il pallone più rapidamente”.