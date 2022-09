De Magistris: “Molti giocatori viola non brillanti sul piano fisico. Jovic e Cabral avulsi dal gioco, cessione di Nastasic ha indebolito la Fiorentina perchè…”

Il tifoso viola e storico campione della pallanuoto Gianni De Magistris a Radio Bruno ha fatto il punto sulla Fiorentina concentrandosi anche sulla partita di Conference League di stasera: “La rosa viola deve fare la conta delle assenze. Con la vendita di Nastasic la Fiorentina si è indebolita perché ha perso un difensore e deve fare tre competizioni. Il problema maggiore al momento è quello del gol. Abbiamo due attaccanti che insieme hanno giocato solo pochi minuti. Non si esaltano le caratteristiche delle nostre due punte, non si gioca in verticale. Oltre a non segnare Jovic e Cabral sono avulsi dal gioco. La Fiorentina tiene la palla a metà campo, talvolta tentando il cross su cui le difese avversarie hanno vita facile. Ho anche l’impressione più di un giocatore sia carente di condizione. Igor a Bologna mi è sembrato in difficoltà fisica, non lucido come lo abbiamo visto la scorsa stagione. La Fiorentina stasera gioca principalmente contro se stessa e stasera spero in una vittoria. La squadra di Italiano ci ha dimostrato lo scorso anno che sa risorgere e sorprendere”.