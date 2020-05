De Magistris: “Non vorrei che Commisso si sconfortasse. Arenarsi sul Franchi è follia, non capisco come possa essere monumento nazionale”

L’ex campione di Pallanuoto, Gianni de Magistris è intervenuto a Radio Bruno parlando della ripresa: “Questo calcio creerà un campionato micidiale, mi sembra una situazione paradossale perchè qualche giocatore giocherà per dieci mesi di fila”.

E sullo stadio: “Commisso si è reso conto del grande problema italiano, ovvero la burocrazia. Non credo sia edificante sentir dire che il Comune vuole spengere le luci, non vorrei si sconfortasse. Commisso ci ha sorpreso in positivo, i tempi però si allungheranno ancora di più. Io sono per rifare il Franchi, ma non riesco a capire come possa essere considerato un monumento nazionale, e Ponte Vecchio allora? Ha il suo fascino, ha una collocazione precisa, arenarsi mi sembra una follia”