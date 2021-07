De Magistris: “Senza parole per il trattamento riservato ad Antognoni, Giancarlo è Firenze. Per lui ora…”

Quest’oggi sulla Gazzetta dello Sport è possibile leggere l’intervista a Gianni De Magistris, il quale ha voluto commentare alla rosea il divorzio tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole:

“Sono senza parole. È una decisione incomprensibile. Antognoni è Antognoni. Per questa città, per il mondo Fiorentina rappresenta una figura assolutamente unica. Del resto è per tutti “L’Unico Dieci”. Anche se quel numero lo hanno portato sulla schiena campioni molto importanti per la maglia viola, come Miguel Montuori o Roberto Baggio. Come si spiega questa decisione assunta da parte di Commisso e Barone? Non so. Antognoni non ha sbagliato un acquisto. Non ha commesso qualcosa di scorretto. Si è limitato a recitare il ruolo che gli è stato affidato. Io, con il mio carattere, avrei preteso di poter comandare di più. Anzi decisamente molto di più. In questo momento dopo il caso Gattuso e con un allenatore bravo ma anche inesperto per certe piazze come appunto Italiano una figura come Giancarlo sarebbe stata risultata sicuramente preziosa. Adesso però Antognoni potrebbe tornare con un nuovo incarico in Federcalcio? Mi auguro che sia così. Giancarlo è una figura importante per tutto il calcio italiano. La verità è che nessuno è profeta in Patria. Questo vale per Antognoni come anche per il sottoscritto. Però quando noi andiamo in giro per il mondo ci trattano come Eroi e rappresentiamo Firenze».