De Paul ormai in un’orbita extra Fiorentina e il Liverpool ci pensa per sostituire un addio a parametro zero

Il contratto di Wijnaldum scadrà nel prossimo giugno ma il Liverpool più che ad un rinnovo sta pensando a cambiare tipo di protagonista in quella zona di campo e secondo il Daily Mail il candidato è Rodrigo De Paul, da sempre accostato a un sacco di club ma poi rimasto a Udine. Per lui si parla di 26 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro, poco più di quanto proposto dalla Fiorentina un paio di estati fa. L’argentino però sembra ormai un treno passato per la società viola, salvo clamorose sorprese.