De Rossi lascia la Nazionale: “E’ stato splendido, ma ora voglio allenare”

Daniele De Rossi lascia lo staff della Nazionale. Breve ma intensa la parentesi nell’Italia di Roberto Mancini per l’ex capitano della Roma, a poco più di un mese dal trionfo dell’Europeo. In una lunga intervista a Sportweek in edicola domani con La Gazzetta dello Sport, l’ex romanista spiega le motivazioni di una decisione presa a malincuore:

“È stata una scelta difficile ma lascio la Nazionale. Mi sono trovato splendidamente con tutti. Io ho dato loro forse l’uno per cento e loro in cambio mi hanno permesso di vivere un’esperienza indimenticabile. Sarò sempre debitore verso la Nazionale. Però ho chiaro cosa voglio fare: allenare. E per quanto possa sembrare strano, visto che ho solo 38 anni e non mi sono mai seduto in panchina, mi sento pronto. Continuare con la Nazionale, aspettando la prima panchina che si libera, non avrebbe senso e non sarebbe corretto verso la Federazione e verso Mancini che con me si è comportato in modo fantastico”.

L’ex centrocampista della Roma lascia dunque per proiettarsi verso la carriera da allenatore, visto che nel recente passato era già stato accostato alle panchine di Fiorentina e Empoli.