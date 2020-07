“De Rossi? No, la Fiorentina ha bisogno di Ranieri o Spalletti per sviluppare l’ambizioso progetto Commisso”

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, leggiamo un editoriale, a firma Luca Calamai, nel quale viene trattato l’argomento allenatore per la prossima stagione. “La Fiorentina – questo è l’incipit – continua a tenere viva l’idea De Rossi ipotizzando che lo stop dei corsi allenatori, causa Covid 19, potrebbe permettere a uno dei campioni più apprezzati del calcio italiano di avere una deroga per guidare una squadra di Serie A. Il problema è un altro. De Rossi non è la figura giusta, in questo momento, per sviluppare l’ambizioso progetto Commisso. Per creare un progetto tattico ambizioso serve un allenatore di grande esperienza e che abbia grande conoscenza del campionato di Serie A…Facciamo due nomi: Claudio Ranieri, che ha esperienza in dosi industriali e Luciano Spalletti che oltre ad avere qualità indiscutibili è legato ai colori viola da una grande simpatia. Sia chiaro, non sono due tecnici al momento nel mirino di Commisso. Ma se la Fiorentina vuole tornare subito in Europa potrebbero essere due perfetti condottieri.

