De Santis: “La Fiorentina è uno spartito scontato. Vi dico l’unico motivo d’ottimismo”

L’esperto di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato di Fiorentina a Lady Radio.

Ecco le sue dichiarazioni: “Kokorin? Si sapeva che sarebbe arrivato a Firenze indietro di condizione. La Fiorentina è uno spartito scontato: se non segna Vlahovic, non c’è altro giocatore in grado di fare gol. Anche la stessa vittoria contro lo Spezia ha manifestato diversi problemi, come se i giocatori sapessero di non dover lottare per alcun obiettivo. E invece c’è da fare punti per la salvezza. Un motivo di ottimismo lo può dare il prossimo avversario: se Firenze piange, Roma non ride. La Fiorentina non può permettersi neanche il rischio di essere risucchiata dal Cagliari, che adesso darà battaglia fino alla fine. Il tema rinnovi è molto spinoso, innanzitutto dobbiamo vedere chi sarà a farli. In ordine, le cose da fare sono: mettere in sicurezza la classifica, capire da chi si vuole ripartire e parlare con i diretti interessati. Anche ieri Martinez Quarta è stato il più positivo del reparto arretrato”.