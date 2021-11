De Santis: “Quella dei procuratori è una situazione complessa, da risolvere in fretta. I parametri zero sono solo la punta dell’iceberg”

L’agente di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a TMW Radio per commentare le parole di Mino Raiola, che ha difeso l’operato dei procuratori: “E’ una situazione complessa, perché c’è una regolamentazione che è auspicata da tempo. E’ una riforma che ormai ha creato delle disfunzioni, una situazione che non si può rimandare. Quella dei parametri zero è solo la punta dell’iceberg”.

E poi ha aggiunto: “Si deve trovare una legge per regolamentare la situazione, per tutti. Con certe regole si volevano rompere i centri di potere, invece non è stato così. Adesso gli agenti indirizzano il mercato come non succedeva da tempo. E’ una situazione non facile da risolvere”.