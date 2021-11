Sentite Raiola: “Noi agenti vogliamo essere considerati, non siamo idioti. A qualcuno non stiamo simpatici, ma se ci siamo vuol dire che serviamo”

Ai margini dell’Assemblea I.A.F.A a Roma, ha parlato anche Mino Raiola in merito al tema dei procuratori nel mondo del calcio, punto molto caldo affrontato anche in prima persona dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue parole riportate da TMW: “Vogliamo essere considerati. Non siamo una banda di idioti che vogliono il male del sistema calcio, siamo qui per difendere i nostri interessi e quelli dei giocatori. Nessuno ci ha obbligati a fare gli agenti, ma se ci siamo significa che il sistema ne ha bisogno”

E ancora: “Oggi c’è una battaglia più grande del mercato, queste stronzate sugli agenti dobbiamo cambiarle sennò poi qualche ignorante crede che sia vero. Secondo me le stronzate le dice solo la FIFA, fino ad oggi dalla FIFA non ho mai sentito dire qualcosa di intelligente. Per essere membro della FIFA devi essere ignorante in partenza, noi siamo qui per difendere la nostra categoria, anche se a qualcuno non siamo simpatici”