De Santis: “Vlahovic? La Fiorentina guadagnerebbe di più oggi che il prossimo anno. Ma io non ho dubbi”

L’operatore di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Ecco le sue parole: “Ribery? E’ un giocatore soggetto ad infortuni. Quando sta bene, può dare ancora un contributo significativo: pensare ad un impiego costante, però, mi è difficile. Mi aspetto di vedere tante facce nuove nella Fiorentina. Ben venga fare chiarezza subito, così da cominciare a programmare il futuro. Vlahovic? Se non dovesse rinnovare, venderlo ora permetterebbe alla Fiorentina di guadagnare più soldi rispetto al prossimo anno. Va capito se il club ha la forza per convincere il serbo a rinnovare, con o senza clausola. Io mi prenderei il rischio di tenerlo anche in caso di mancato rinnovo. Sergio Oliveira è un giocatore importante a livello internazionale, nel gioco di Gattuso potrebbe essere molto utile”.