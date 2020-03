De Sinopoli a FN: “Non sta ai cittadini intervenire su questioni più grandi. Il problema è per i tifosi, ma soprattutto per le società che dovranno capire come tutelare…”

Per avere un’opinione su tutto quello che sta succedendo anche dalla parte del tifo organizzato, Fiorentinanews.com ha contattato il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli: “Questa situazione si commenta male finchè mancano le disposizioni ufficiali da parte della Lega. Però sembra che il governo abbia dato delle disposizioni di massima alle quali tocca adeguarci. C’è questo problema e va affrontato come comunità nella maniera più corretta. Se saranno porte chiuse, siano porte chiuse. Non sta ai cittadini intervenire su questioni più grandi. C’è gente che muore o che viene ricoverata. Forse andava affrontato tutto un po’ prima. Il problema è per i tifosi, ma soprattutto per le società che dovranno capire come provare a tutelare i tifosi abbonati. Sono tante le sfaccettature.