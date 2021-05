De Vecchi: “La Fiorentina di Gattuso giocherà un gran calcio. É l’uomo perfetto per i viola”

Il coordinatore degli allenatori in casa Milan Walter De Vecchi, grande amico di Gattuso con cui ha collaborato nei suoi anni a Milanello, è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sull’arrivo del calabrese alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“E’ stata una scelta fatta consapevolmente da entrambi, Rino è l’uomo giusto al posto giusto per qualunque società. A Napoli ha fatto comunque benissimo:è riuscito a dare un’identità e a ricostruire giocatori finiti e in scadenza di contratto. Pur avendo assenze clamorose come Osimhen, fino all’ultimo è stato in corsa per la Champions e solo per casualità non ha centrato la qualificazione: è giusto sottolineare che il “fallimento” non è colpa sua. L’uomo è oltre l’immaginifico, ma per quanto riguarda il tecnico è stata una sorpresa perché tutti si aspettavano l’uomo grintoso invece fa giocare bene la squadra, costruisce dal basso e non butta mai via una palla. Se arriva a Firenze sicuramente resterà Vlahovic, vorrà garanzie e farà una bella Fiorentina che giocherà un bel calcio. Cosa mi ha colpito quando venne alla Primavera? L’intensità con cui si è calata nella squadra dei ragazzi, noi avevamo giocatori bravi ma che non erano né carne né pesce, come Pobega che è esploso con lui, ha dato loro una identità. Quando era alla prima squadra fece una riunione con Riccio, grande intenditore di calcio, con tutti i collaboratori del giovanile per spiegarci il progetto e fare un po’ di match analysis. La gavetta è fondamentale nel calcio? Ci vuole forza, Capello diceva lo stesso di Allegri, altro tecnico che ha fatto anche lui tutte le tappe. Secondo me fare un certo percorso non fa che nobilitarti e darti tante conoscenze, quindi sono da preferire queste carriere sudate e costruite passo per passo. Il segreto è l’equilibrio tra le due fasi e lui quando ha avuto a disposizione tutto l’organico ha dimostrato di saperci fare ed ha superato i 100 gol senza Osimhen. Da chi ha preso? Da persona intelligente qual è lui credo che abbia preso da tutti più quelli con cui ha avuto a che fare, e sicuramente ci mette del suo”.