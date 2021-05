De Zerbi frena, le perplessità di Gattuso. Il sorpasso Juric e l’idea Dionisi

Fiorentina ancora in stand by per la prossima stagione, a cominciare dal nome del nuovo tecnico. Colpa, sicuramente, anche del risultato di Bologna che di fatto ha lasciato la squadra invischiata nella lotta per evitare la retrocessione.

Impossibile pensarci pienamente almeno fino a quando non sarà passato lo scontro diretto con il Cagliari della prossima settimana. Da qui, da questo fatto, secondo La Nazione, sono arrivate le prime perplessità sull’arrivo a Firenze di uno tra Rino Gattuso e Roberto De Zerbi.

Il tecnico del Sassuolo ha ascoltato la proposta viola, l’ha messa accanto a quella dello Shakhtar Donetsk e ha chiesto tempo per valutare le due situazioni con calma. Un tempo nel quale, De Zerbi vorrà anche capire quale sarà il futuro della Fiorentina e quali sono le ambizioni del club. Rilette così le strade che portano a Gattuso e allo stesso De Zerbi sono oggi molto più in salita di un paio di settimane fa.

Per questo sta riprendendo quota la possibilità di portare in viola Juric, primo e vero pallino di Pradè fino al giorno in cui Commisso decise la conferma di Iachini.

Tra gli emergenti attenzione a Italiano dello Spezia e Dionisi dell’Empoli.