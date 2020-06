De Zerbi, la manovra del Sassuolo per bloccare il pressing della Fiorentina

Al di là della questione Berardi, di cui potete leggere a parte, la priorità in casa Sassuolo è arrivare al rinnovo contrattuale dell’allenatore Roberto De Zerbi. Sul tecnico neroverde, si legge su La Gazzetta di Modena, resta in pressing la Fiorentina. Prima della ripresa del campionato fissata per il 21 giugno a Bergamo, il Sassuolo vorrebbe chiudere la questione blindando il tecnico bresciano almeno per un’altra stagione.

