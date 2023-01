Del Piero: “La partita che vincemmo in rimonta contro la Fiorentina prima in classifica, fu il simbolo della Juve mia e di Vialli”

Un ricordo di Gianluca Vialli lo ha dato anche il suo ex compagno ai tempi della Juve, Alessandro Del Piero a Sky Sport, tirando in ballo anche un famoso Juventus-Fiorentina:

“Quella è la partita simbolo per il nostro anno, per la nostra Juventus. Eravamo sotto 2-0 contro la Fiorentina prima in classifica in una gara dove avevano dominato. Quella gara ci ha dato la consapevolezza che potevamo vincere contro chiunque in qualsiasi circostanza. Fu qualcosa di incredibile, se lo fai è perché ci credi fino in fondo. In quella partita Gianluca segnò due gol e mi ricordo che, dopo il 2-2, cerchiamo di buttarlo giù perché già raggiungere il pari sarebbe stato straordinario e lui con 3 uomini addosso ci porta a centrocampo e ci dice di vincerla. Poi me lo ritrovo a scivolare con me e ad esultare sul 3-2. Questa era la sua mentalità, si va dritti fino in fondo. La rimonta partì da lui, dal suo atteggiamento, dalla sua carica, dal non mollare mai, dal suo carisma. Significa tanto per un giovane di 19 anni come me, che in un primo momento aveva negli occhi questo gol qui che fu probabilmente il più bello della mia carriera. Te lo godi alla grande, poi in una partita così… Scopri dopo i dettagli con il passare del tempo, quelli che prima non ti accorgevi”.