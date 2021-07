Delio Rossi: “Italiano ha fatto la gavetta, ha le spalle coperte. Ribery lo avrei tenuto e Amrabat mi sembra più un mediano da centrocampo a due…”

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi a TMW ha trattato vari argomenti di attualità viola: “Italiano, tra i giovani, è quello che ha dimostrato più capacità. Non era facile vincere in B e salvarsi in A dove non aveva la squadra superiore alle altre. Ora arriva in una piazza importante e pretenziosa ma ha fatto la gavetta e ha le spalle coperte. Sicuramente servirà qualcuno adatto al suo sistema di gioco”.

Su Ribery ed Amrabat ha aggiunto: “Il francese come giocatore ha dimostrato di essere importante, lo avrei confermato, è di qualità. Nonostante l’età fa la differenza. Nel 4-3-3 sono fondamentali il centromediano metodista e il centravanti. Amrabat non mi pare abbia caratteristiche di play, mi pare più un giocatore da centrocampo a due”.