Delio Rossi riparte dalla Serie B: ecco quale squadra allenerà l’ex tecnico della Fiorentina

Delio Rossi riparte dalla Serie B. L’ex allenatore della Fiorentina, che ha seduto sulla panchina viola nel 2011/12, è stato infatti scelto per guidare l’Ascoli.

Come scrive Gianluca Di Marzio, Rossi è atteso già oggi in città per firmare il contratto e per svolgere il primo allenamento. Arriva al posto di Bertotto, il cui esonero è è stato reso ufficiale in queste ore.