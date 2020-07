Delio Rossi tranquillizza la Fiorentina: “Le squadre che rischiano di retrocedere sono Lecce, Genoa e Torino”

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a tuttomercatoweb della lotta per la salvezza, di fatto escludendone la squadra viola a suo avviso evidentemente già tranquilla: “La lotta per restare in A è tra Lecce e Genoa però rischia anche il Torino, che è in un momento delicato e deve far punti. Le prime due se lo potevano aspettare fin dall’inizio, mentre i granata secondo me sono rimasti un po’ spiazzati. Nel loro caso la società dovrà stare vicina alla squadra per farla rimanere tranquilla”.

