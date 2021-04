Desolati: “Da una parte sono contento che Prandelli abbia lasciato. Io e Antognoni eravamo una cosa sola, oggi forse c’è poco dialogo”

L’ex calciatore della Fiorentina Claudi Desolati ha parlato così a Radio Bruno: “Prandelli si capiva dal viso e le espressioni che fosse stanco. Da una parte sono contento che abbia lasciato non perché non sia bravissimo ma perché la prima cosa è la salute. Il 75% delle colpe è di chi va in campo, io non vedo agonismo e voglia di lottare e vincere, né entusiasmo. Per noi era diverso, si giocava per il pubblico, per vincere, per noi stessi. Ora i giocatori pensano che tanto un’altra squadra la trovano. Io e Giancarlo eravamo una cosa sola, sapevamo come scambiarci la palla, forse ora c’è poco dialogo”.