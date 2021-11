Determinazione argentina, Gonzalez contro il Milan vuole esserci a tutti i costi

Nico Gonzalez va di corsa. Come evidenzia Tuttosport, l’esterno argentino vuole a tutti i costi esserci sabato al Franchi contro il Milan, il Covid lo ha costretto a stare in isolamento 18 giorni e saltare le gare con Lazio, Spezia e Juventus e le qualificazioni mondiali contro Uruguay e Brasile.

D’ora in poi non intende più restare fuori, oltretutto i controlli effettuati ieri al Gemelli di Roma per ottenere l’idoneità sportiva sono andati bene e così, appena rientrato a Firenze, il giocatore viola si è diretto al centro sportivo, si è messo maglia e pantaloncini ed è sceso in campo per allenarsi con i compagni come postato sui canali social della stessa società.

Nessun dubbio: Gonzalez non intende mancare la sfida con la capolista, sogna il primo gol in A ad una big (finora ha trafitto fra campionato e Coppa Italia Cosenza, Torino e Cagliari e firmato due assist) e vuole contribuire a rilanciare in ottica Europa la Fiorentina dopo la sconfitta-beffa con la Juve.