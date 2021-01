Di Bello niente in una serata da dimenticare. Due sviste condizionano la partita della Fiorentina ma il fallo di Dragowski su Lukic…

Torino – Fiorentina gara valida per la 20esima giornata è stata diretta da Marco Di Bello di Brinidisi coadiuvato da Liberti e Lombardi mentre la sala VAR affidata a Banti. Primi minuti tutti di marca viola con Di Bello che spesso concede vantaggi generando solo nervosismo. Al 37′ ammonizione per Lyanco che a gioco fermo scalcia leggermente Vlahovic. Al 29′ episodio dubbio in area viola, Lukic lanciato in posizione regolare colpisce di testa verso la porta, Dragowski in uscita prima colpisce la palla e poi volontariamente prende al volto il serbo. Per Di Bello non é rigore, decisione stranamente confermata anche dalla sala VAR. Effettivamente il penalty poteva essere concesso.

Passiamo alla ripresa con la Fiorentina che va in rete con Vlahovic, tutto inutile perché al VAR rilevano fuorigioco di qualche centimetro. Al 59′ ancora protagonista Lukic che viene atterrato un filo fuori dall’area di rigore da Castrovilli, per Di Bello è punizione ed ammonizione per il 10 viola, dal VAR però Banti propende per una chiara occasione da rete, dopo la review l’arbitro brindisino estrae il rosso al suo corregionale Castrovilli. Passano poco piu di dieci minuti ed al 71′ c’è ancora una espulsione, Milenkovic e Belotti dopo un contrasto di gioco vanno testa a testa, l’attaccante granata finge una testata e cade a terra. Di Bello mostra il rosso per Milenkovic ed il giallo per Belotti.

A nostro avviso, nel caso specifico il VAR sarebbe dovuto intervenire, troppo evidente il fatto che il nazionale italiano abbia simulato, Di Bello con calma avrebbe potuto cosi decidere se togliere il rosso a Milenkovic o espellere anche Belotti. Una cosa è certa, la sanzione disciplinare sarebbe dovuta essere identica. All’84’ giallo per Kouame per un braccio alto nei confronti di Buongiorno. All’89’ pareggio del Torino con tutta la squadra viola che protesta per un netto precedente fallo su Martinez Quarta, Di Bello dice che è tutto regolare facendo capire che è passato del tempo. Ma l’errore sul numero 2 argentino ci sta eccome. Nei minuti di recupero giallo anche per Amrabat per proteste.

Gara ampiamente insufficiente per Marco Di Bello, sicuramente non in giornata, impreciso nell’interrompere il gioco al momento opportuno. Resta il dubbio sull’eventuale rigore per il Torino nel primo tempo e sul finale di gara con il pareggio granata, nel mezzo l’espulsione di Milenkovic gestita con troppa fretta e quella di Castrovilli arrivata solo dopo la review opportunamente segnalata dal VAR. Serata da dimenticare per il direttore di gara.