Di Carmine e un debito che la Fiorentina spera di aver già pagato

Il primo gol tra i professionisti Samuel Di Carmine lo segnò con la Fiorentina, in Coppa Uefa: era il novembre 2007 e la squadra di Prandelli travolse per 6-1 l’Elfsborg. Poi però, aldilà di qualche apparizione che era arrivata anche nella stagione precedente, di lui la società viola si sbarazzò nel 2012, dopo una serie interminabile di prestiti. Neanche il tempo di diventare a tutti gli effetti del Cittadella, che nell’agosto 2011, alla prima da ex, Di Carmine timbrò il cartellino in Coppa Italia in un 2-1 a favore della Fiorentina. Da allora la squadra viola era sparita un po’ dai suoi radar, fino allo scorso novembre: match d’andata col Verona, con l’antellino titolare. Finì 1-0 con gol proprio di Di Carmine, in una gara che l’avrebbe dovuto veder uscire anzitempo per una gomitata che costò la frattura dello zigomo a Pezzella. Due partite da ex e due gol, per un tifoso viola doc come il classe ’88, che con la maglia del suo cuore ha segnato a raffica nel settore giovanile: la Fiorentina a questo punto spera di aver finalmente saldato il suo debito.

