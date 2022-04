Di Chiara: “A Firenze serve equilibrio. La Fiorentina non può permettersi di imborghesirsi, altrimenti prendi quattro gol dall’Udinese. Pioli? Sta facendo un campionato straordinario”

Alberto Di Chiara, ex compagno di squadra a Firenze di Stefano Pioli, ha parlato così a Lady Radio a proposito dell’ex allenatore della Fiorentina e della sua attuale squadra: “Pioli è sempre stato sia come giocatore che come persona molto equilibrato, ma prevedere che sarebbe diventato un allenatore di grande statura era difficile. Nel calcio, come dice Ancelotti, c’è poco da inventare: serve creare un gruppo, sinergia coi giocatori. La bravura di un allenatore si vede soprattutto nelle difficoltà, quando riesce a cambiare uno schema a partita in corso. Pioli sta facendo un campionato straordinario”.

Sul momento della squadra di Italiano: “Non bisogna mai esaltarsi troppo, così come non occorre demoralizzarsi. Nel calcio ci vuole equilibrio: siamo settimi in classifica, non è che stiamo vincendo chissà cosa. Bisogna far arrivare la squadra ai suoi obiettivi con tranquillità. Non ci si può permettere di “imborghesirsi”, altrimenti si capita che prendi quattro gol dall’Udinese”.