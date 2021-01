Di Francesco: “Faccio fatica ad accettare la sconfitta di oggi. La Fiorentina non ci è stata superiore, gol subito ingenuamente”

L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Dobbiamo vincere qualche partita per risollevarci. Non mi basta fare benino, dobbiamo fare bene e basta. A parte il rigore, abbiamo sbagliato tante altre occasioni in cui ci è mancata cattiveria e serenità. La mia rabbia? Dispiace perdere partite del genere, oggi la Fiorentina non è stata superiore e quindi faccio fatica ad accettare l’esito del campo di oggi. Paura? Fa parte del gioco, ma va affrontata tutti insieme per superarla. Oggi le grandi occasioni sono state nostre, per la Fiorentina solo alcune manovre pericolose, abbiamo preso gol su una palla persa a centrocampo ingenuamente”.

