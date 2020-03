Di Gennaro a FN: “La Fiorentina ha bisogno di grandi giocatori, quindi deve tenere Chiesa. Iachini? Non vedo perché dovrebbe essere sostituito”

La Fiorentina si prepara a svolgere un mercato importante in entrate, ma inevitabilmente dovrà fare i conti anche per quanto riguarda le uscite o meglio le “non uscite”. Compito fondamentale quello di trattenere i giocatori più forti, tra cui Federico Chiesa. Anche di lui e di Beppe Iachini Fiorentinanews.com ha parlato con l’ex viola Antonio Di Gennaro:

Ha parlato del possibile arrivo di una grande bomber per l’attacco della Fiorentina. E invece Chiesa ne farà ancora parte nella prossima stagione?

“E’ un giocatore che sta migliorando e pian piano tornando quello di una volta, anzi sta anche migliorando in fase offensiva. Mentalmente deve stare sereno, solo in questo modo potrà rendere al meglio. Per quanto riguarda la sua permanenza, ripeto il discorso di prima: i programmi della società sono importanti, e quindi è fondamentale che uno come Chiesa rimanga per ottenere determinati risultati. La Fiorentina ha bisogno di grandi giocatori, Chiesa è uno di quelli e quindi deve essere tenuto”.

Cosa ne pensa invece di Beppe Iachini? Sarò confermato oppure la Fiorentina tenterà di prendere un big?

“Il destino di un allenatore dipende sempre e solo dal campo e dai risultati. Se dovesse fare buone cose, non vedo perché la società dovrebbe decidere di cambiare. Iachini ha preso in gestione una situazione difficile e prima della pausa la stava portando avanti con pragmatismo e sfruttando al massimo le caratteristiche dei giocatori. Ha fatto quello che gli è stato chiesto e forse anche di più. Commisso farà le sue valutazioni, anche se potrebbe avere già le idee chiare”.