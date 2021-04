Di Gennaro: “Fiorentina, se vuoi De Zerbi serve un mercato da 15 acquisti e un dirigente che li sappia fare”

A TMW Radio ha parlato l’ex Fiorentina Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole sulla situazione in casa viola: “Credo la Fiorentina si stia preparando per il futuro nonostante una salvezza ancora da raggiungere. De Zerbi può essere l’allenatore giusto per rendere all’ambiente la voglia di giocare a calcio, ma per allenatori così servono campagne acquisti da 15 giocatori senza andare oltre i parametri economici, insieme a lui serve un grade dirigente. Mi fa pensare il fatto che non si riesca a legare i giocatori a un progetto, così come sta accadendo con Vlahovic“.