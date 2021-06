Di Gennaro: “Offrire ad Antognoni un ruolo nelle giovanili è come mandarlo via. Forse qualcuno ha paura di essere oscurato da una bandiera come lui”

L’ex giocatore della Fiorentina, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio: “Antognoni? Offrirgli un ruolo diverso, che non è il suo, è come dirgli di andare via: è un cane che si morde la coda. Mi dispiace perché siamo cresciuti con lui, ho visto che a Firenze hanno messo bandiere ovunque. Non so se le bandiere oscurino qualche figura e quindi non le vogliono… Antognoni deve andare a vedere i calciatori in giro, deve essere un supporto tecnico perché è stato giocatore a grandi livelli. Ci vorrebbe massima sinergia ma purtroppo non c’è”.

E poi sulla questione allenatore ha aggiunto: “Se non sbaglio la gente di La Spezia ora è un po’ arrabbiata con Italiano per quanto sta succedendo, per cui vedrei difficile una sua permanenza. Intanto la Fiorentina ha preso Gonzalez, che è davvero un buon giocatore. Ci sarebbe bisogno di almeno sette o otto acquisti, visto come sono andate le ultime annate”.