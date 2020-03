Di Giorgi: “Parlerò con Commisso per la questione stadio. Forse in estate non gli avevano spiegato proprio tutto dell’Italia”

A Radio Bruno è intervenuto l’onorevole Rosa Maria Di Giorgi per parlare della questione Franchi. Queste le sue dichiarazioni: “Non dobbiamo far degradare una struttura importante come il Franchi come è successo a Roma con il Flaminio. L’idea del restyling è la più percorribile per avere un nuovo stadio a Firenze. La proposta di legge è pronta e cercheremo di lavorare “fast” come vuole Commisso. Credo che in estate non gli avevano spiegato tutto sull’Italia e sui tempi che ci vogliono nel nostro paese. Ancora non ci siamo sentiti, ma lo contatterò a breve. Io vado avanti perché credo che sia utile e doveroso per tutti”.