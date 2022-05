Di Giorgi: “Restyling del Franchi soluzione prestigiosa per Firenze. Spero che la Fiorentina sappia riconoscerne il valore”

La deputata del Partito Democratico Rosa Maria Di Giorgi ha espresso la propria opinione in merito al restyling dello stadio Franchi: “La notizia data dal sindaco Nardella è motivo di grande soddisfazione per chi come me si è impegnato fin da subito per arrivare a questa soluzione prestigiosa e importante per la città di Firenze. Spero davvero che la Fiorentina sappia riconoscere il valore del progetto”.

E poi ha aggiunto: “Il restyling del Franchi e la riqualificazione dell’area circostante permetteranno di aumentare i ricavi, come chiesto dallo stesso Rocco Commisso. Inoltre il tutto ha un valore simbolico: siamo riusciti a trovare il modo per conservare un monumento simbolico come il Franchi e al contempo renderlo moderno e funzionale”.