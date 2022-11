Di Livio torna sul contatto Ikoné-Tomori: “Non è rigore, piuttosto apprezziamo il tempismo dell’intervento”

Durante la trasmissione Calcio Totale, trasmessa su Rai Sport, l’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Angelo Di Livio è tornato sul match tra il Milan e la Viola. In particolare, ha analizzato il contatto tra Jonathan Ikoné e Fikayo Tomori, al centro delle polemiche e della moviola riguardanti l’ultima giornata di Serie A. L’ex centrocampista va controcorrente, rimanendo convinto che quello non è un fallo da calcio di rigore.

Ecco cosa ha detto: “Nonostante le proteste della Fiorentina, per me quello non è rigore. Come si fanno vedere i video ai ragazzini di gesti tecnici come il tiro a giro, andrebbero riproposti anche interventi con questo tempismo. Va apprezzato, non era facile“.