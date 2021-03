Di Livio: “Vlahovic come Chiesa, ancora un altro anno alla Fiorentina e via. Sarri o Spalletti allenatore per lanciare un segnale alla piazza”

L’ex capitano della Fiorentina, Angelo Di Livio, intervenuto su TMW Radio ha parlato del futuro di Vlahovic, dichiarando: “Per la sua crescita spero di vederlo ancora un anno alla Fiorentina. Deve essere comunque sempre grato al club viola che gli ha permesso di mettersi in mostra. La squadra del prossimo anno sarà diversa e deve rimanere per questo. Io vedo per lui lo stesso percorso fatto da Chiesa, con un accordo per poi andare via l’anno successivo”.

Sul prossimo allenatore invece: “Firenze è una piazza importante, la società deve dare alla città e alla tifoseria un segnale importante prendendo un nuovo tecnico, come Sarri o Spalletti“.