Di Lorenzo e Osimhen regalano i 3 punti a Spalletti: Napoli a 50 punti, +12 sul Milan Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo della diciannovesima giornata di Serie A: allo Stadio di Salerno la Salernitana di Davide Nicola, tornato dopo l’esonero di qualche giorno fa, ospitava il Napoli di Luciano Spalletti. Come prevedibile, visto l’enorme divario tecnico tra le due squadre, il risultato non è mai stato in discussione: al novantesimo i partenopei vincono per 0-2.

Agli azzurri basta una rete per tempo. Nella prima frazione di gara è Di Lorenzo a trovare il gol del vantaggio nei minuti finali grazie ad un preciso tiro sotto la traversa su cui Ospina non ha potuto far niente. Nella ripresa invece è arrivato l’ennesimo gol di Osimhen, l’ennesimo della sua stagione, che ha consentito agli uomini di Spalletti di chiudere la gara senza troppe apprensioni. Napoli che arriva al giro di boa a quota 50 punti, +12 sul Milan secondo in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Juventus 22, Empoli 22, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.