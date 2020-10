Di Maio: “Il calcio è una grande industria ma le priorità sono altre. Ascolteremo il CTS per decidere sulla Serie A”

Non se ne sentiva la mancanza della classica messa in discussione del calcio in Italia, specialmente dopo il precedente della prima ondata del Covid, dove lo sport del pallone era stato quasi “criminalizzato” a livello morale, perfino dal ministro Spadafora, che il calcio dovrebbe tenerlo su un piedistallo. Stavolta è intervenuto Luigi Di Maio ad Avvenire: “Il calcio va avanti? Il calcio è una grande industria, ma in questa fase sono altre le priorità. La Serie A? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico”.

