Di Maria fa tirare un bel sospiro di sollievo alla Fiorentina

Angel Di Maria ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Fiorentina. Cosa c’entri il giocatore della Juventus con le sorti della squadra è presto detto.

Qualche giorno fa la testata argentina Doble Amarilla ha riportato un’indiscrezione, ovvero che il ct Lionel Scaloni ha chiesto ai propri giocatori di provare a ottenere un turno di riposo nell’ultimo week-end precedente alla sosta per il Mondiale, per poter così anticipare la partenza dei convocati di qualche giorno e preparare meglio la rassegna in Qatar. Per quanto ci riguarda, Gonzalez e forse Quarta avrebbero dovuto saltare il match con il Milan.

In realtà trattasi di ‘Fake news’. Queste sono le parole utilizzate da Di Maria per disinnescare in un attimo questa bomba che avrebbe avuto conseguenze su diverse società italiane. Stando così le cose, i giocatori viola sarebbero utilizzabili fino all’ultimo momento utile.