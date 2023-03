Di Marzio: “Amrabat potrebbe partire in estate, la Fiorentina ha fatto bene a non accettare le condizioni del Barcellona. Commisso non se l’è sentita di vendere Gonzalez”

Il giornalista di Sky, impegnato tutto l’anno sul fronte calciomercato, Gianluca Di Marzio, su Tuttomercatoweb ha fatto capire che in estate ci saranno movimenti per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina.

Su quelli più importanti ha detto: “Su Amrabat c’è stato il Barcellona, ma la Fiorentina ha fatto bene a non accettare certe condizioni, come il prestito. Poi è chiaro che se arriverà una certa offerta in futuro per comprarlo, potrà partire. Per Gonzalez invece era arrivata una certa cifra, importante, e il club viola aveva il diritto di dire no. Il presidente non se l’è sentita di vendere uno dei suoi migliori giocatori“.

Poi ha aggiunto: “La garanzia è Vincenzo Italiano. Ha dato alla Fiorentina una sua identità di gioco riconoscibile”.