Di Marzio: “Chiesa troppo lontano dalla porta nel 3-4-3 di Iachini. Il suo abito è il…”

Il noto allenatore Gianni di Marzio è intervenuto a TMW Radio parlando di Federico Chiesa e della sua posizione in campo: “E’ tra i giovani emergenti, è molto offensivo, cerca sempre la porta, ti punta e va a rete. Sulle qualità non ci sono dubbi, ma il suo abito adatto è il 4-3-3, anche se ha fatto la gavetta con il 4-4-2. Nel 3-4-3 di Iachini è troppo lontano dalla porta”

Anche Di Marzio ha fatto notare come Chiesa abbia giocato troppo arretrato nella sfida con la Roma. Vedremo se e come giocherà nelle prossime gare, ma tutto fa pensare che non lo vedremo negli ultimi venti metri.