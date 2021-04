L’esperto di mercato di Sky Sport ha confermato una sorta di corsa a tre per la panchina della Fiorentina, il cui favorito però, come vi diciamo da diversi giorni, resta Rino Gattuso: “Il presidente Commisso sta decidendo il tecnico per la prossima stagione. Sono tre in nomi in corsa: Gattuso, Juric e De Zerbi“.

Inevitabile purtroppo dover attendere l’esito finale di questa infausta stagione per concretizzare il discorso con il prescelto finale del presidente.