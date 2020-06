Dieci anni fa Cesare Prandelli lasciava la Fiorentina: “Grazie Firenze, ti porterò sempre nel cuore”

Esattamente dieci anni fa Cesare Prandelli lasciava ufficialmente la Fiorentina. Un addio arrivato dopo anni importanti, sicuramente i più belli dell’era Della Valle. Gli anni di una squadra che, partita tra le difficoltà di Calciopoli, arrivò fino alla Champions League. E chissà cosa sarebbe successo senza quella clamorosa svista arbitrale contro il Bayern Monaco. Dieci anni fa Cesare Prandelli lasciava Firenze, e lo faceva con questa lettera: “A chi mi incontra per strada e mi chiama ‘Cesare’; a chi ha preso la pioggia, il sole, il vento al Franchi; a chi ha fatto le vacanze a Folgaria, a Castelrotto e a Cortina; a chi ha pianto per un rigore sbagliato o per la gioia di Anfield; a chi ha creduto come me e si e’ emozionato per una solitaria bandiera viola ad una finestra; a chi ha pensato che, nonostante sbagliassi qualche cambio, ero comunque una persona per bene; a chi ha saputo capire ed apprezzare il significato del silenzio; a chi ha fatto centinaia di chilometri per dire ‘io c’ero’, quelli di Verona, di Torino e che hanno pianto di gioia con noi; a quelli che ci aspettavano all’aeroporto la notte per cantare ‘forza viola’; a chi urlava ‘falli correre’ e a chi ha corso; a chi mi diceva, toccandomi ogni volta l’anima, ‘Grande Mister, uno di noi’ oppure ‘quando parlo con te è come se parlassi con un parente’, fratello, zio cugino, padre non fa differenza. A tutti, a Firenze con la sua eleganza un po’ malinconica, la sua diffidenza e la sua generosità, devo dire solo due cose: grazie e vi porterò sempre nel mio cuore. Cesare”.

0 0 vote Article Rating