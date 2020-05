Diego Della Valle: “La pandemia ha cambiato la nostra prospettiva economica e ci ha costretto a rivedere tutto. Noi a contatto con problematiche sconosciute”

Come avete potuto leggere qualche giorno fa, i ricavi del gruppo Tod’s sono fortemente diminuiti in questi primi mesi del 2020. Una riduzione del 29,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che di certo ha allarmato l’ex proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle. Sono gli effetti del lock down che cominciano a farsi sentire sulla nostra economia.

“Il buon inizio dell’anno, con una crescita dei ricavi in tutte le regioni – ha detto l’amministratore delegato di Tod’s – Il manifestarsi dell’epidemia in Cina e la sua veloce diffusione in tutto il mondo hanno cambiato ogni prospettiva e ci hanno costretti a rivedere tutto, dando priorità a molte problematiche, spesso sconosciute, che abbiamo dovuto gestire inaspettatamente. Per quanto riguarda la seconda parte dell’anno, rimane un atteggiamento di prudenza, ma con grande attenzione alle risposte che daranno i mercati per poter essere pronti e reattivi ai primi segnali positivi”.