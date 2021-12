Dionisi: “Spero che il miglior Sassuolo si veda contro la Fiorentina. In casa battono tutti, ma…”

Dopo la vittoria del suo Sassuolo contro la Lazio, l’allenatore neroverde Alessio Dionisi ha parlato in sala stampa del Mapei Stadium, intervenendo anche sulla prossima sfida contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Queste le sue parole:

“Quello di oggi è stato il miglior Sassuolo come continuità sulla singola partita? Non lo so. Io spero di no. Spero che il miglior Sassuolo si veda alla prossima, troveremo una squadra forte che in casa batte tutti ma dobbiamo proviamo a essere migliori già dalla prossima, nelle difficoltà che vivremo”.