Quasi tutto pronto al Franchi per l’inizio di Fiorentina-Milan. Fiorentinanews.com è in collegamento dall’impianto di Campo di Marte con David Fabbri per commentare le formazioni della gara e per sapere le ultime sulla sfida che comincerà alle 18.00. Collegati anche Claudio Masini e Lorenzo Mossani. Vi ricordiamo inoltre che potrete seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito (CLICCA QUI)