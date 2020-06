DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola, si parla di STADIO e mercato. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Tra pochi minuti andrà in onda su Toscana TV e in diretta internet su Fiorentinanews.com, una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Si parlerà di tanti argomenti come la ripresa del campionato, lo stadio e il calciomercato. Conduce in studio Lucia Petraroli, con la presenza del giornalista Michel Isler e in collegamento il giornalista Rai Enrico Varriale, il procuratore Lorenzo De Santis, il consigliere comunale Fabio Giorgetti e il nostro direttore Stefano Del Corona.

0 0 vote Article Rating