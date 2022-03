Diritti tv: Dazn, Sky e Tim cercano l’intesa sulla Serie A

I diritti tv della Serie A tornano a prendersi la scena. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, è attualmente in corso un tentativo di accordo a tre fra Dazn, Sky e Tim, che possa soddisfare tutte le forze in campo. Lo scorso anno la piattaforma streaming si è aggiudicata le immagini del campionato italiano fino al 2023/24 con un’offerta annua di 840 milioni. Tim ha invece sborsato 340 milioni a stagione, siglando con Dazn un accordo di distribuzione esclusiva.

L’asse non ha dato i risultati sperati per diverse ragioni, tra cui alcuni disservizi iniziali, il contestato meccanismo della condivisione degli abbonamenti e il numero di utenti al di sotto delle aspettative. Il servizio non in linea con quanto atteso ha spinto Tim a chiedere a Dazn di rivedere il contratto, e il punto di equilibrio potrebbe appunto trovarsi con l’ingresso di Sky nella vicenda. La pay-tv sta valutando l’opportunità di trasmettere anche i restanti 7 match sul satellite tramite una qualche forma di sublicenza.