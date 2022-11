Disservizi DAZN in Fiorentina-Salernitana: la piattaforma non è intenzionata ad alcun tipo di rimborso

Continuano a far discutere i disservizi di DAZN legati alla partita tra Fiorentina e Salernitana. Il match, infatti, non è stato visibile sul canale dedicato per buona parte del primo tempo, con gli abbonati che sono stati reindirizzati al canale che trasmetteva la diretta di tutte le partite della serata.

E’ stata questa l’unica soluzione per vedere, a tratti, la gara del Franchi. Come riporta il Corriere Fiorentino, però, DAZN non sembra essere intenzionato ad emanare rimborsi.